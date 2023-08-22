Главе СКР доложат о вспышке кишечной инфекции в детском лагере в Челябинске

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области начало проверку по факту группового заболевания детей в оздоровительном лагере «Уральская березка». Ситуацию поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщается в telegram-канале Информационного центра ведомства.

Руководителю регионального управления СК по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ходе проверки, предварительных и окончательных результатах, а также установленных обстоятельствах и мерах к их устранению причин случившегося.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», эпидемиологическое расследование по факту группового заболевания острой кишечной инфекцией в детском лагере, подведомственном Челябинскому металлургическому комбинату, проводит региональное управление Роспотребнадзора. Утром 22 августа сообщалось о пяти заболевших детях. К вечеру, по данным СМИ, число госпитализированных с симптомами отравления увеличилось до 11 человек.

В ходе эпидрасследования от работы отстранены сотрудники пищеблока.