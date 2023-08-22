Роспотребнадзор расследует вспышку кишечной инфекции в челябинском лагере

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследования в детском оздоровительном лагере «Уральская березка». В учреждении подведомственном ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в ПАО «Мечел») зафиксировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На сегодня имеется информация о пяти заболевших детях. Специалисты взяли пробы готовой еды, смывов, питьевой воды и дезинфицирующих средств. Проводятся лабораторные исследования от контактных детей и сотрудников пищеблока для установления источника вспышки. Персонал пищеблока отстранен от работы до результатов обследования на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.

Руководству лагеря выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Усилен дезинфекционный режим, проведена заключительная обработка пищеблока, корпусов, мест общего пользования. Расследование причин и условий возникновения острой кишечной инфекции продолжаются.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», собственную проверку в детском учреждении проводит прокуратура Челябинской области.

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