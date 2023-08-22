Определен поставщик мебели для СПбГУ за 132 млн рублей

Санкт-Петербургский государственный университет подвел итоги конкурса по определению поставщика мебели для оснащения общежитий, а также учебной и офисной мебели. Контракт на сумму 132,4 млн рублей будет подписан с ООО «А-Элита». На данную информацию на сайте госзакупок 22 августа обратил внимание портал АБН.

Согласно техзаданию, в перечень закупаемой СПбГУ продукции войдут столы, тумбы, офисные кресла, шкафы со стеллажами, а также матрасы, мини-кухни, комоды, банкетные шезлонги и кровати. Завершить поставку необходимо до начала декабря 2025 года.

ООО «А-Элита» зарегистрировано в Петербурге в 2019 году. За 2022 год, согласно данным базы СПАРК, выручка компании составила 195, 6 млн рублей при чистой прибыли 44,2 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что здание Двенадцати коллегий СПбГУ отремонтируют почти за полмиллиарда рублей.

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