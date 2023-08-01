Здание Двенадцати коллегий отремонтируют почти за полмиллиарда рублей

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» выбрало подрядчика для проведения ремонтных работ в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной. Сумма контракта составит 533,1 млн рублей, следует из базы ЕИС «Закупки».

На подряд претендовали две компании. Конкурс выиграло ООО «Реставрация. Проектирование. Строительство», которое ранее уже выполняло работы для СПбГУ. При этом цена контракта снизилась на 16,5 млн рублей или на 3%.

Из названия смет следует, что капитальный ремонт будет затрагивать кладку фасадов, системы инженерных коммуникаций, актовые залы. Ремонт пройдет во всех 12 секциях здания. Согласно контракту, ремонт завершат до 28 ноября 2025 года.

ООО «Р.П.С.» зарегистрировано 10 июля 2013 года в Петербурге. Единственный учредитель и генеральный директор — Федор Илюхин. В 2022 году, согласно базе СПАРК, выручка «Р.П.С.» составила 162,1 млн рублей, чистая прибыль — 260 тыс. рублей. В портфеле госзаказа компании семь контрактов на сумму 128,8 млн рублей, подписанных с СПбГУ.

Здание Двенадцати коллегий расположено на Университетской набережной Васильевского острова в Петербурге. Оно было построено в 1722 году для размещений петровских коллегий. С 1825 года является одним из корпусов СПбГУ.

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