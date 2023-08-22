На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Краснодарском крае ожидается гроза и град. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Осадки прогнозируются до конца суток 22 августа местами в южной половине края. Синоптики предупреждают о сильном дожде, ливне в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что пик жары в Краснодарском крае пройден. Теперь столбики термометров начнут постепенно опускаться.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram