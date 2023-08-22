Синоптик «Фобоса» Леус: пик жары на Кубани пройден

Максимальная температура воздуха в Краснодаре и крае в понедельник, 21 августа, достигла +37,1°С, пик жары пройден, столбики термометров начнут постепенно опускаться, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Озаровский Фото: Юрий Озаровский

«Сегодня аномально жаркий антициклон, господствующий над территорией Кубани, начнет постепенно сдавать свои позиции и в погоде появятся признаки постепенного понижения температуры – в небе будут появляться облака, а ветер развернется на западные румбы»,– написал господин Леус в Telegram.

Температура воздуха во вторник, 22 августа, в Краснодарском крае будет в пределах +35…+37°С. В среду, 23 августа, в регионе без осадков, днем +31…+33°С.

Вчера, по данным Михаила Леуса, в Краснодаре был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 21 августа, теперь он составляет +37,1°С, что на 0,6°С выше достижения 1957 года.

Наталья Решетняк

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