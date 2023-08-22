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Нижегородца оштрафовали за использование образов героев советских мультфильмов

АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» выиграли суд с жителем Володарского района Нижегородской области по поводу авторских прав на использование образов Волка и Зайца из мультфильма «Ну, погоди!» и Крокодила Гены из одноименного мультфильма.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

По данным Володарского районного суда, мужчина являлся администратором сайта, на котором была размещена информация о продаже и аренде ростовых кукол, изображающих персонажей мультфильмов. Факт нарушения авторских прав был зафиксирован, после чего правообладатели обратились в суд.

Суд подтвердил нарушение авторских прав, оштрафовал ответчика в общей сложности на 60 тыс. руб. и взыскал судебные издержки 463 руб. и госпошлину 1,6 тыс. руб. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2023 года «Союзмультфильм» отсудил компенсацию у нижегородской предпринимательницы за торты с изображением персонажей из мультфильмов. Женщина являлась администратором кулинарного сайта, на котором были опубликованы фотографии тортов с героями, похожими на Винни-Пуха, Пятачка, Ослика Иа, Карлсона, попугая Кешу, Зайца и Волка из «Ну погоди!». За нарушение прав женщину оштрафовали на 50 тыс. руб.

Андрей Репин

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