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«Союзмультфильм» отсудил компенсацию у нижегородки за торты с Винни-Пухом и Пятачком

Арбитражный суд Нижегородской области взыскал 50 тыс. руб. компенсации с предпринимательницы Светланы Родионовой за торты с изображением персонажей, которых придумал «Союзмультфильм». Об этом сообщается в судебной картотеке.

Светлана Родионова является администратором кулинарного сайта, на котором были опубликованы фотографии тортов с героями, похожими на Винни-Пуха, Пятачка, Ослика Иа, Карлсона, попугая Кеши, Зайца и Волка из «Ну погоди!». Суд постановил взыскать 25 тыс. руб. в пользу киностудии «Союзмультфильм» за нарушение прав на товарные знаки и еще 25 тыс. руб. в пользу одноименного ООО за нарушение авторских прав.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Елена Ковалева

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