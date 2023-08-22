Готовим профессионалов

1 сентября Уральский химико-технологический колледж (УХТК) откроет кластер химической отрасли Пермского края в рамках федерального проекта «Профессионалитет».



В 2022 году Уральский химико-технологический колледж в Губахе при поддержке опорного работодателя АО «Метафракс Кемикалс» стал победителем отборочного этапа федерального проекта «Профессионалитет» и получил грант в размере 100 млн рублей на создание образовательно-производственного кластера. На реализацию проекта также выделила средства компания «Метафракс Кемикалс» – 30 млн рублей, Минобрнауки Пермского края – 2 млн рублей. Дорожная карта проекта была подписана на VII Пермском инженерно-промышленном форуме 1 декабря 2022 года.

Студенты кластера химической промышленности будут обучаться по трем специальностям: «Химическая технология органических веществ», «Технология аналитического контроля химических соединений» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования».

– Первого сентября мы откроем кластер химической отрасли Пермского края в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В этом году контрольные цифры приема по направлениям проекта – 100 человек, квота выполнена на 116%, – рассказал директор УХТК Алексей Назаров.

УХТК стал базовым учреждением кластера химической отрасли Пермского края. В него также вошли Краевой индустриальный техникум, Пермский химико-технологический техникум и Соликамский горно-химический техникум. Таким образом, обеспеченные самым современным учебным, измерительным и производственным оборудованием лаборатории и мастерские колледжа в Губахе будут использоваться для прохождения практики всеми студентами образовательной сети. Планируется, что по итогам реализации программы для Пермского края будет подготовлено 625 химиков.

Реализация полученного гранта была возможна по двум направлениям: капитальный ремонт и закупка оборудования для оснащения площадок кластеров по специальностям. В августе 2023 года ремонтные работы в УХТК завершаются, большая часть оборудования уже привезена в Губаху.

– Получение гранта позволило оснастить сварочную мастерскую новой вентиляцией и обновить пожарную сигнализацию. На остальные средства закуплено оборудование для обучения студентов. Для монтажников, например, приобрели стенды для гидравлических испытаний арматуры, два стенда «Промышленная механика и монтаж» и прочее необходимое оборудование. Все это позволит заниматься подготовкой специалистов на еще более высоком уровне, – резюмировал Алексей Назаров.

АО «Метафракс Кемикалс»