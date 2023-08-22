«Румелко» запустило в Алтайском крае молочную ферму за 7 млрд рублей

В Заринском районе Алтайского края начал работу молочный комплекс «Яново» ГК «Румелко», сообщил губернатор Виктор Томенко. Комплекс рассчитан на стадо 6 тыс. голов. Мощность составит 35 тыс. тонн молока в год. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в компании, общие вложения в проект превысили 7 млрд руб.

В 2021 год, заявляя о старте проекта, компания «Румелко» сообщала об инвестициях в объеме 4,5 млрд руб. Построить ферму планировалось до конца 2022 года, выйти на производственную мощность до конца 2023 года.

Также о планах начать производство молока в Тальменском районе Алтайского края сообщала «Эконива». В конце 2022 года «Эконива» начала завозить на площадку коров голштинской, породы, уточняли в компании.

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Оксана Павлова