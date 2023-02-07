Производство молока на животноводческом комплексе «Эконивы» в Алтайском крае начнется летом

На животноводческом комплексе «Эконивы» в Тальменском районе Алтайского края производство молока начнется уже в августе, уточнили «Ъ-Сибирь» в правительство региона. В конце 2022 года «Эконива» начала завозить на площадку коров голштинской, породы. «Для них построен первый коровник на 1 тыс. голов. Сейчас здесь находятся порядка 500 телок и 500 нетелей», - сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется строительство еще трех коровников с доильно-молочным блоком, водонапорного узла, складских помещений, силосной площадки и др. Площадь участка под реализацию проекта – 189 га, инвестиции - 3,2 млрд. руб. в ценах 2019 года.

Ранее сообщалось, что компания планирует построить в Алтайском крае к 2021 году три животноводческих комплекса на 3 тыс. голов дойного стада каждый. Мощность каждого - 90–100 т в сутки. Однако сроки проекта были изменены. В 2022 году компания сообщала о его приостановке.

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Оксана Павлова