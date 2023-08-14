Межвузовский кампус в Тюмени построят к 2028 году

Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени завершится к 2028 году. Об этом сообщил Александр Моор на пресс-конференции губернатора Тюменской области.

По словам Александра Моора, в 2024 году начнется подготовка земельного участка, а в 2025 году — строительство. Стоимость проекта оценивается в 32,2 млрд руб. 50% финансирования будет за счет федерального гранта, 40% — средства инвесторов, а 11-12% — региональный бюджет.

Напомним, о планах строительства кампуса стало известно в ноябре 2022 года. Согласно постановлению, которое подписал губернатор Моор, межвузовский кампус расположится на ул. Мельникайте недалеко от озера Круглое и лесопарка имени Гагарина.

В состав кампуса войдут учебно-лабораторный корпус, четыре общежития, рассчитанные почти на 5 тыс. студентов, гостиница на 120 мест, конгресс-холл площадью 5,6 тыс. кв. м. и технопарк (11 тыс. кв. м). В планах также строительство многофункционального спортивного центра площадью 31,6 тыс. кв. м, включающего плавательный бассейн и ледовую арену. На территории кампуса появятся парки, рынки, магазины, заведения общественного питания.

Полина Хабарова

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