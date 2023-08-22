Сквер 65-летия Победы открылся в Нижнем Новгороде после благоустройства

Завершилось благоустройство сквера 65-летия Победы на улице Бекетова в Нижнем Новгороде, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале. «Автодорстрой» выполнил работы за 28,2 млн руб., но не уложился в сроки: пространство нужно было привести в порядок к середине июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Подрядчик убрал старые деревья, посеял газон, отремонтировал пешеходные дорожки, устроил спортивную и три детских площадки. На участке появились качели, карусели и скамейки.

Сквер 65-летия Победы привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». По ней в этом году планируется благоустроить 30 общественных пространств. К 22 августа работы не завершены в пяти парках и скверах.

Елена Ковалева