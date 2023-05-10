«Автодорстрой» выиграл тендер по благоустройству сквера у гимназии №53 Нижнем Новгороде

Конкурс по благоустройству сквера 65-летия Победы на улице Бекетова в Нижнем Новгороде выиграл «Автодорстрой». Контракт с победителем торгов заключили по начальной (максимальной) цене 28,2 млн руб., указано на портале госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Советского района. Сквер у гимназии №53 необходимо привести в порядок к середине июля. Подрядчику предстоит убрать старые деревья, посеять газон, отремонтировать пешеходные дорожки, установить качели и карусели, скамейки и урны.

Всего в этом сезоне «Автодорстрой» получил более десяти муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий в Нижнем Новгороде.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директору Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Анастасия Еремина