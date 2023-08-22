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В Переславле сменился руководитель концессионера

В Переславле-Залесском Ярославской области новым руководителем ООО «ГКС» («Городские коммунальные службы») стал Игорь Алиев. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В администрации рассказали, что ранее новый руководитель работал в компании, которая занималась прокладкой тепловых и водопроводных сетей в Некрасовском и Ярославском районах, в городском округе Мытищи. У Игоря Алиева высшее инженерное образование, большой опыт работы на руководящих должностях в управляющих и ресурсных организациях.

До Игоря Алиева организацией руководила Ольга Архипова. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с ООО «ГКС», единственным учредителем которого является переславский МУП «Сервис», было заключено концессионное соглашение. Концессионер будет менять сети в городе, в том числе за счет федерального финансирования, при этом получая от населения коммунальные платежи. Руководитель «ГКС» рассказал о ходе реализации концессионного соглашения.

«Проводятся предварительные земляные работы на улицах Конная, Кузнецова, Плещеевская, Первомайская, переулке Новомирском. Ждем поставку материалов для полной замены тепловых сетей. Планы большие – предстоит заменить 15 км тепловых сетей, 2 км водоводов, километр сетей водоотведения и провести капитальный ремонт 12 ЦТП. Это работы долгосрочные, они займут длительное время»,— рассказал господин Алиев.

Алла Чижова

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