Коммунальные сети в Переславле будут менять за счет займа и роста тарифов

В 2023 году в Переславле планируется заменить около 15 км тепловых, 4,3 км водопроводных и 1 км канализационных сетей. Для выделения федерального займа на замену сетей заключено два концессионных соглашения. Об этом рассказали на заседании комитета Ярославской областной думы по экономической политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Замену сетей будет осуществлять концессионер ООО «Городские коммунальные сети» (ГКС), единственным учредителем которого является переславский МУП «Сервис». Концессионное соглашение с «ГКС» заключено на 25 лет. Концессионер получает федеральные займы под 3 процента годовых: 912 млн на замену тепловых сетей и 158 млн на перекладку водопроводных и канализационных сетей.

«Это заемные средства фонда национального благосостояния. Источник погашения обслуживания и погашения займа - это тарифная выручка. Срок освоения средств - 2023 год»,— заявил на заседании комитета директор департамента ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков.

Чтобы погасить займы, придется поднимать тарифы. Экономически обоснованный тариф по теплу в разных частях Переславля в этом году вырастет на 30-32%, по питьевой воде и водоотведению — на 17-29%. Для населения цифры роста немного другие.

«Тарифы для населения по теплоснабжению к середине 2024 года вырастут на 6,3%, потом на 5,3% ежегодно мы индексируем. По воде тариф в этом году не меняется, с 2024 года на 6,3%, с 2025 — 5,3%»,— рассказала директор департамента регулирования тарифов Мария Сачкова.

Доплачивать разницу тарифа для населения до экономически обоснованного будет областной бюджет. Как добавила глава департамента регулирования тарифов, субсидии областного бюджета за 3 года по теплу составят 450 млн руб., по воде и водоотведению — 150 млн.

Андрей Иванов