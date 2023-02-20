Коммунальные сети в Переславле будут менять за счет займа и роста тарифов

В 2023 году в Переславле планируется заменить около 15 км тепловых, 4,3 км водопроводных и 1 км канализационных сетей. Для выделения федерального займа на замену сетей заключено два концессионных соглашения. Об этом рассказали на заседании комитета Ярославской областной думы по экономической политике.
Фото: Андрей Иванов
Замену сетей будет осуществлять концессионер ООО «Городские коммунальные сети» (ГКС), единственным учредителем которого является переславский МУП «Сервис». Концессионное соглашение с «ГКС» заключено на 25 лет. Концессионер получает федеральные займы под 3 процента годовых: 912 млн на замену тепловых сетей и 158 млн на перекладку водопроводных и канализационных сетей.
«Это заемные средства фонда национального благосостояния. Источник погашения обслуживания и погашения займа - это тарифная выручка. Срок освоения средств - 2023 год»,— заявил на заседании комитета директор департамента ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков.
Чтобы погасить займы, придется поднимать тарифы. Экономически обоснованный тариф по теплу в разных частях Переславля в этом году вырастет на 30-32%, по питьевой воде и водоотведению — на 17-29%. Для населения цифры роста немного другие.
«Тарифы для населения по теплоснабжению к середине 2024 года вырастут на 6,3%, потом на 5,3% ежегодно мы индексируем. По воде тариф в этом году не меняется, с 2024 года на 6,3%, с 2025 — 5,3%»,— рассказала директор департамента регулирования тарифов Мария Сачкова.
Доплачивать разницу тарифа для населения до экономически обоснованного будет областной бюджет. Как добавила глава департамента регулирования тарифов, субсидии областного бюджета за 3 года по теплу составят 450 млн руб., по воде и водоотведению — 150 млн.