Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о разработке японской компании Koyoju, которая позволяет отдохнуть в офисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: giraffenap Фото: giraffenap

Наверняка каждый из нас ощущал на себе послеобеденную вялость, зевоту и боролся с закрывающимися веками. Биологически это абсолютно естественная реакция, вызванная ритмами бодрствования. И именно короткий сон успешно помогает справиться с этими симптомами.

Исследования космического агентства NASA показали, что у пилотов, которые вздремнули порядка 25 минут, на 34% повысилась работоспособность и устойчивость внимания. Непродолжительный сон также оказал влияние на время реакции — оно улучшилось на 16%.

Вообще такая короткая передышка дает сразу несколько заметных эффектов: снижается усталость мозга, улучшается память и способности к обучению, восстанавливается концентрация внимания, повышается изобретательность, креативность и эффективность работы.

Вооружившись этими знаниями японская компания Koyoju разработала кабинки для активного короткого сна — Giraffenap. И это решение создано специально для офисного пространства, поэтому капсулы имеют не горизонтальный вид, как можно было встретить, например, в терминалах аэропорта, а вертикальный.

Но спать стоя не придется. Каждая из двух доступных моделей оборудована подставками для четырех опорных точек: под ступни, колени, ягодицы, а также место под грудь, лицо и руки. Для комфортного обустройства элементы поддержки настраиваются по высоте.

Модель Giraffenap Spacia получила футуристичный дизайн внешности, я бы описал его как космический. Подлокотники, сиденье и другие контактные части внутри обиты масло- и водоотталкивающим покрытием. Освещение регулируется, есть зарядка для гаджетов. Покой пользователя защищает звукоизоляция.

Также разработчики позаботились и о противопожарной составляющей — они использовали негорючий ламинат, а для небольших окон закаленное стекло. Кабинка оборудована пожарной сигнализацией и автоматической системой тушения.

Модель Giraffenap Forest отличается отделкой деревянной решеткой и деревянными же панелями внутри. У такой кабинки более экологичный и легковесный вид, при том что она на 60 кг тяжелее. Для установки любой из названных капсул вертикального сна потребуется площадь 1,2 м х 1,2 м и потолок выше 2,5 м.