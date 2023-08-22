В Ленобласти задержали бывшего главу администрации МО «Шлиссельбург»

В Ленинградской области полиция задержала бывшего главу администрации МО «Шлиссельбург» Артема Желудова, сообщает 47news.

По информации издания, господина Желудова задержали вечером 21 августа. Кировский отдел Следственного комитета Ленобласти возбудил в его отношении уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В рабочем кабинете политика пришли обыски.

По предварительной информации, уголовное дело касается неправильно введенного в эксплуатацию дома в поселке Приладожский. В конце июня Следственный комитет Ленинградской области возбудил другое уголовное дело в отношении господина Желудова. Дело, заключающее в себе четыре эпизода, было возбуждено по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и касается периода биографии политика, когда он в 2018-2019 годы возглавлял администрацию Приладожского сельского поселения Кировского района Ленобласти. Еще одно дело, административное, в отношении экс-главы администрации возбудила прокуратура, оно касается заключения контракта на реконструкцию стадиона «Водник».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале августа Артем Желудов ушел в отставку с поста главы администрации МО «Шлиссельбург». Информацию журналистам подтвердил замглавы администрации Алексей Сопин, который стал временно исполняющим обязанности главы администрации.

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