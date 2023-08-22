Горелкин назвал вбросом информацию о планах заблокировать YouTube в России

Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») отрицает, что в России планируют заблокировать YouTube. Он также раскритиковал экспертов, которые «разгоняют» подобные «вбросы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

18 августа Telegram-канал «ЗаТелеком» сообщил, что «Ростелеком» попросил сотрудников принять участие в тестировании сайта, предоставляющего «внутренний доступ к YouTube». Речь шла о сайте ytonline.ru, который сейчас уже не работает. По данным канала «Можем объяснить», через этот сайт «можно было посмотреть любое видео на американском видеохостинге, в том числе расследования Навального». «Полученные данные помогут повысить удобство наших сервисов»,— прокомментировали информацию ТАСС в «Ростелекоме».

Директор Общества защиты интернета и автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (признан Минюстом иностранным агентом) предположил, что «Ростелеком» тестировал фильтр для цензуры YouTube. По его словам, на запуск такого фильтра понадобилось бы около двух месяцев. «Прямой доступ к YouTube заблокируют, но смотреть видео с него можно будет через "прокладку" — этот портал "Ростелекома". Только уже не все: котиков и кулинарию — пожалуйста, а крамольный с точки зрения власти контент он не пропустит»,— предположил господин Климарев.

Господин Горелкин уверяет, что решений о блокировке YouTube не принималось, а про сценарий его «замещения» ему ничего не известно. Депутат добавил, что «не уверен, что такой сценарий вообще можно реализовать, учитывая, что значительная часть аудитории смотрит YouTube не в браузере, а через мобильные или ТВ-приложения». Он убежден, что «не существует быстрых вариантов решения, при которых бы не пострадали интересы граждан».

«Я могу понять, когда вброс о запрете YouTube разгоняют иноагенты и телеграм-каналы, сидящие на финансировании у врагов России: у них вполне понятные задачи и KPI. Но когда его начинают разгонять источники, позиционирующие себя как эксперты, к их репутации возникают вопросы»,— написал Антон Горелкин в Telegram.

В апреле 2022 года, после блокировки YouTube-канала «Дума ТВ», представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, «судя по всему, YouTube себе приговор подписал». Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне обещала изучить способы заработка Google и ограничить их.

Лаура Кеффер