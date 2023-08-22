Минэкономразвития Ставрополья обратится в УФАС для проверки подорожания мяса кур

Министерство экономического развития Ставропольского края готовит обращение в управление Федеральной антимонопольной службы для проверки факта удорожания мяса кур в текущем году. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ведомства Денис Полюбин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам министра, сегодня средняя цена на куриное мясо в регионе составляет 200 руб. за один кг, что на 14% больше, чем в августе прошлого года. Специалисты минэкономразвития обратились к ставропольским производителям, которые пояснили, что на рост цен повлиял ряд факторов.

С начала текущего года себестоимость курятины увеличилась на 20%. На это повлиял рост цен на инкубационное яйцо на 30-40%, повышение стоимости оборудования и расходных материалов на 30-70%, рост тарифов на коммунальные услуги.

«Кроме того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, предприятия планомерно поднимают заработную плату сотрудникам»,— написал Денис Полюбин.

Глава минэкономразвития региона отметил, что в Ставропольском крае производством мяса кур занимается около десятка предприятий. В первом полугодии они выпустили 181 тыс. т продукции — на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Так как мясо кур всегда было самым доступным для потребителей, несмотря на объективные причины подорожания, министерство готовит обращение в УФАС»,— резюмировал министр экономического развития Ставрополья.

Ранее сообщалось, что из-за роста цен на мясо кур ростовский колбасный завод «Тавр» изменит рецептуру своей продукции, чтобы снизить ее себестоимость. Курятину в колбасе и сосисках планируют заменить свининой. По данным Forbes, цены на курицу в России в этом году достигли исторического максимума — более 196 руб. за один кг.

Анастасия Назарова