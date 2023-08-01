Донской завод «Тавр» увеличит долю свинины в продукции из-за роста цен на мясо кур

Ростовский колбасный завод «Тавр» заменит куриное мясо в своей продукции на более дешевую свинину. Изменение связано с ростом спроса на курицу, сообщил Donnews.ru со ссылкой на директора колбасного завода «Тавр» Александра Ремету.

По словам господина Реметы, переход на свинину будет временным. Качество продукции предприятия от изменений не пострадает.

«Тавру» приходится переходить на свинину по той причине, что завод закупает куриное мясо, в то время, как собственный свинокомплекс полностью закрывает производственные потребности предприятия.

«Таким образом, достижение определённых ценовых значений свинины и курятины небезосновательно вынудит нас воспользоваться правом взаимозаменять данные виды сырья», — цитирует Donnews.ru Алексадра Ремету.

По данным Forbes, цены на курицу в России достигли исторического максимума — более 196 руб. за один кг. В Ростовской области стоимость мяса кур немного ниже общероссийского уровня — 193 руб за один кг. Однако, с начала года цена увеличилась на 30 руб., что практически является рекордом для региона, пишет RostovGazeta.

Анастасия Назарова