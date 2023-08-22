Под Туапсе столкнулись два автобуса, среди пострадавших есть дети

В селе Кирпичном Туапсинского района Кубани столкнулись два пассажирских автобуса. ДТП произошло утром 22 августа. Фотографии с места аварии появились в Telegram-каналах.

По данным Туапсинской межрайонной прокуратуры, в результате аварии пострадали трое взрослых и двое несовершеннолетних.

«Все оперативные службы находятся на месте ДТП, при необходимости людям оказывается медицинская помощь»,— рассказали в надзорном ведомстве.

По факту ДТП организована проверка.

В пресс-службе администрации Туапсинского района уточнили, что серьезных пострадавших нет: трое взрослых, включая водителей, госпитализированы с травмами средней тяжести; двое детей в возрасте 12–15 лет получили легкие травмы и доставлены в ТЦРБ №1 на обследование.

7 августа в Краснодарском крае в ДТП попал автобус с детской футбольной командой, один ребенок погиб.

Наталья Решетняк

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