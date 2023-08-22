В Екатеринбурге чиновник запустил беспилотник и пытался скрыться от полиции

В Екатеринбурге сотрудник управления капитального строительства запустил беспилотник. Он предназначался для съемки строящихся объектов. Как сообщил портал Ural Mash, съемка не была согласована.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По данным издания, беспилотник пытался залететь на территорию академии тенниса. Дрон заметили горожане и вызвали полицию. Увидев сотрудников МВД, мужчина решил скрыться на иномарке, но попал в пробку.
«Событие произошло еще 15 августа. На место выезжали сотрудники отдела полиции № 4 Ленинского района, которыми летательный аппарат был изъят и направлен на экспертизу в Росавиацию»,— уточнили «Ъ-Урал» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Напомним, запрет на использование беспилотников в Свердловской области введен с 4 мая. 14 июня запрет был смягчен — теперь ими можно пользоваться для мониторинга состояния недр, отслеживания работы электросетей, объектов дорожного хозяйства, состояния нефтеперерабатывающих комплексов и газотранспортных сетей. Для использования дронов владельцы обязаны документально подтверждать цель применения оборудования. Исключение действует только для органов власти.