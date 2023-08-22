В Екатеринбурге чиновник запустил беспилотник и пытался скрыться от полиции

В Екатеринбурге сотрудник управления капитального строительства запустил беспилотник. Он предназначался для съемки строящихся объектов. Как сообщил портал Ural Mash, съемка не была согласована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным издания, беспилотник пытался залететь на территорию академии тенниса. Дрон заметили горожане и вызвали полицию. Увидев сотрудников МВД, мужчина решил скрыться на иномарке, но попал в пробку.

«Событие произошло еще 15 августа. На место выезжали сотрудники отдела полиции № 4 Ленинского района, которыми летательный аппарат был изъят и направлен на экспертизу в Росавиацию»,— уточнили «Ъ-Урал» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Напомним, запрет на использование беспилотников в Свердловской области введен с 4 мая. 14 июня запрет был смягчен — теперь ими можно пользоваться для мониторинга состояния недр, отслеживания работы электросетей, объектов дорожного хозяйства, состояния нефтеперерабатывающих комплексов и газотранспортных сетей. Для использования дронов владельцы обязаны документально подтверждать цель применения оборудования. Исключение действует только для органов власти.

Полина Хабарова

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