Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю упала на 10%

За неделю с 14 по 20 августа в Черноземье у 124 человек подтвердился коронавирус (неделей ранее — 138, снижение на 10,1%). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала 2020 года по 20 августа 2023-го COVID-19 заразились 1 307 000 человек. Выздоровели за неделю 114 пациентов (1 284 294), умерли двое (22 149).

В Белгородской области выявили 17 случаев коронавируса (неделей ранее — 19, всего — 174 005). Вылечились пять пациентов (неделей ранее — 39, всего — 171 465). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончался 2 371 человек.

В Воронежской области выявили 66 случаев, как и неделей ранее (всего — 507 263). Вылечился 61 пациент (неделей ранее — 45, всего — 498 400), умерли двое (неделей ранее летальных исходов не зафиксировано, всего — 8 699).

В Курской области выявили четыре случая (неделей ранее — семь, всего — 155 855). Вылечились девять пациентов, как и неделей ранее (всего — 153 304). Летальные исходы, как и неделю назад, не зафиксированы. С начала пандемии скончались 2 545 человек.

В Липецкой области выявили 17 случаев (неделей ранее — 20, всего — 183 975). Вылечились 20 пациентов (неделей ранее — 24, всего — 179 936). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 4 004 человека.

В Орловской области выявили 15 случаев (неделей ранее — 18, всего — 140 813). Вылечились 15 пациентов (неделей ранее — 23, всего — 138 797). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 1 986 человек.

В Тамбовской области выявили пять случаев (неделей ранее — восемь, всего — 145 089). Вылечились четыре пациента (неделей ранее — шесть, всего — 142 392). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 544 человека.

В целом в России за неделю заразились 3 378 человек (22 986 528), выздоровели 2 769 (22 439 760), умерли 34 (399 972).

С середины мая 2023 года оперштаб, согласно постановлению правительства РФ, перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

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Алина Морозова

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