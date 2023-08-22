Иран представил беспилотник Mohajer-10

Президент Ирана Эбрахим Раиси на выставке последних достижений оборонной промышленности страны представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, передает агентство Isna. БПЛА обладает способностью непрерывного полета на высоте 7 км с радиусом действия 2 тыс. км.

Максимальный запас топлива Mohajer-10 — 450 литров, максимальная масса груза — 300 кг, скорость — 210 км/ч. БПЛА оснащен системами радиоэлектронной борьбы, разведки и может нести различные виды боеприпасов, включая бомбы Ghaem и Almas. ArabNews отмечает, что полезная нагрузка Mohajer-10 вдвое превышает показатели Mohajer-6.

Официальные лица Украины и страны Запада считают, что Иран продает России беспилотники, в том числе Mohajer-6. Москва эту информацию отрицает. В иранском МИДе признали факт поставки дронов в Россию за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине.

Лусине Баласян