В Тюмени отдел мобилизационной подготовки собирает данные со студентов

Отдел по мобилизационной подготовке и мобилизации попросил студентов медицинского университета предоставить информацию о себе до 5 сентября, сообщает портал 72.ру. К этому времени молодые люди должны будут сообщить где они прописаны, предоставить сканы паспорта, указать свой адрес проживания и контактные данные для уточнения информации.

По данным издания, распоряжение распространяется не только на военнообязанных юношей, но и на студенток девушек. За непредоставление информации студентов могут оштрафовать от 1 до 5 тыс. руб. В самом медвузе отмечают, что это стандартная процедура.

Напомним, в мае этого года президент Владимир Путин своим указом объявил призыв граждан, пребывающих в запасе, и резервистов на военные сборы. По закону на двухмесячные сборы могут призывать граждан, отслуживших срочную службу, выпускников военных кафедр и лиц, проходивших альтернативную службу.

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