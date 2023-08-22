Станислав Гайнюченко вступил в должность главы Усть-Лабинского района Кубани

Станислав Гайнюченко 22 августа официально вступил в должность главы Усть-Лабинского района Краснодарского края. Торжественная церемония прошла на внеочередной открытой сессии Совета муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района

По данным пресс-службы администрации региона, удостоверение новому главе района вручил руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей администрации Краснодарского края Олег Буцкий.

Станислав Гайнюченко исполнял обязанности руководителя района с 22 июня 2023 года после отставки Сергея Запорожского. До этого назначения (с марта 2020 года) господин Гайнюченко возглавлял Усть-Лабинск.

Станиславу Гайнюченко 35 лет. Окончил экономический факультет КубГУ, после получил юридическое образование, заочно окончив РАНХиГС в Ростовской области. На муниципальной службе — более 12 лет. Был помощником главы Кореновского района, работал заместителем главы Тбилисского района, начальником организационно-правового управления.

Наталья Решетняк

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