Вдова кузбасского бизнесмена добилась пересмотра спора по сделкам с ее активами

Верховный суд РФ согласился с доводами жалобы вдовы известного кузбасского бизнесмена Александра Щукина Евгении Щукиной и вернул на новое рассмотрение спор о признании незаконными сделок с ее активами, внесенными в имущество новокузнецкого ООО «Абсолют-НК». В июле прошлого года кемеровский арбитраж, а затем апелляционная и кассационная судебные инстанции, признали эти сделки законными, т. к. они были заключены директором «Абсолют-НК» Ольгой Сиксиной по доверенности, полученной от Евгении Щукиной в июле 2020 года. Последняя указала своей жалобе в ВС РФ, что оспариваемые договоры о внесении вкладов в имущество ООО «Абсолют-НК» были совершены «исключительно с намерением причинить ей имущественный вред, а оспариваемые решения общего собрания участников ООО «Абсолют-НК» приняты в ее отсутствие и с существенным нарушением ее прав».

В частности, сделки предусматривали внесение в уставный капитал ООО «Абсолют-НК» 95% долей в ООО «Виктория», ООО «Паркинг» и ООО «Норма» и 100% в ООО «Омега». По условиям договоров внесение было оформлено как безвозмездное, «для улучшения финансового состояния общества и его материальной поддержки». В результате, как пояснял в прошлом году представитель Евгении Щукиной Николай Каргин, «на активы стоимостью в 600 млн руб., внесенных в имущество «Абсолют-НК», она получила всего 8% уставного капитала, тогда как взносы других участников оказались несоизмеримо меньше».

ВС РФ, как следует из его определения, посчитал, что директор ООО «Абсолют-НК» Ольга Сиксина была назначена в 2018 году единственным участником компании Максимом Репиным, следовательно, находилась с ним в лично-доверительных отношениях по поводу управления ООО «Абсолют-НК». Обладая доверенностью Евгении Щукиной, в условиях конфликта интересов, «фактически действовала ей в ущерб», и в условиях такого конфликта согласие на сделки «должно быть явно выраженным, а не подразумеваемым, содержать указания на конкретные объекты имущества и существенные условия совершаемых сделок».

Напомним, что Евгения Щукина оспаривала договоры 2020-2021 годов о внесении ею в имущество «Абсолют-НК» долей четырех новокузнецких ООО («Омега», «Паркинг», «Виктория» и «Норма») и некоторых объектов коммерческой недвижимости в Новокузнецке и Шерегеше. Она требовала признать недействительными соответствующие решения собраний участников «Абсолют-НК» и восстановить ее права собственности на спорные доли в четырех ООО.

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Игорь Лавренков, Кемерово