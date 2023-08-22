Ярошик покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об уходе главного тренера чеха Иржи Ярошика. Он покинул пост по семейным обстоятельствам, сообщила пресс-служба клуба. Новым главным тренером назначен испанец Давид Деограсия, который возглавлял академию «Оренбурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Спортивный журналист Иван Карпов написал, что на днях грудная дочь тренера Николь упала в межлестничный пролет оренбуржской гостиницы. У ребенка диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию, но угрозы ее жизни нет. По его словам, «Иржи в подавленном состоянии и вскоре уедет на лечение в Чехию».

Ярошик возглавил команду в июне 2023 года, сменив соотечественника Марцела Личку. Под руководством 45-летнего Ярошика «Оренбург» провел в РПЛ пять матчей, в которых потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. «Оренбург» набрал одно очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ярошик играл за московский ЦСКА (2003–2004) и самарские «Крылья Советов» (2008–2009). Также Ярошик был игроком чешских «Спарты» (1996–2003) и «Слована» (1997–1999), «Челси» (2005–2006), «Селтика» (2006–2008), испанских «Сарагосы» (2020–2011) и «Алавеса» (2013–2015).

Лаура Кеффер