AFP: вооруженные группировки взяли в осаду город Тимбукту в Мали

Сторонники вооруженных экстремистских формирований в течение последних нескольких дней осаждают город Тимбукту, сообщили AFP малийские власти. По информации издания «Аль-Айн», речь идет о джихадистской группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ) в Мали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимбукту в 2021 году

Фото: Moulaye Sayah / AP Тимбукту в 2021 году

Фото: Moulaye Sayah / AP

Местный чиновник сообщил агентству, что джихадисты заблокировали все дороги, ведущие в Тимбукту. Другой собеседник AFP рассказал, что вооруженные формирования также заблокировали поставки продуктов в город, из-за чего цена на них резко выросла. По словам владельца местной заправочной станции, значительно увеличилась и стоимость бензина.

Тимбукту — город на севере Мали, где находится ряд памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В перечень таких объектов включены, в частности, 3 мечети, главное медресе Тимбукту и 16 мавзолеев исламских святых. 14 из них были разрушены в 2012 году боевиками исламистского движения «Ансар ад-Дин» (также аффилировано с «Аль-Каидой»). Свои действия они объясняли искоренением культа святых, который можно приравнять к идолопоклонству, а лидер боевиков Абу Дардар обещал, что «ни одного мавзолея не останется в Тимбукту».

Восстановление святынь началось только в феврале 2013 года, после того как вооруженные группировки были вытеснены из города силами французских военных. Реставрацией занимались местные каменщики, работающие по заданию ЮНЕСКО. Завершить восстановительные работы удалось только в 2015 году.

Милена Костерева