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Коммерсантъ FM
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AFP: вооруженные группировки взяли в осаду город Тимбукту в Мали

Сторонники вооруженных экстремистских формирований в течение последних нескольких дней осаждают город Тимбукту, сообщили AFP малийские власти. По информации издания «Аль-Айн», речь идет о джихадистской группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ) в Мали.

Тимбукту в 2021 году

Тимбукту в 2021 году

Фото: Moulaye Sayah / AP

Тимбукту в 2021 году

Фото: Moulaye Sayah / AP

Местный чиновник сообщил агентству, что джихадисты заблокировали все дороги, ведущие в Тимбукту. Другой собеседник AFP рассказал, что вооруженные формирования также заблокировали поставки продуктов в город, из-за чего цена на них резко выросла. По словам владельца местной заправочной станции, значительно увеличилась и стоимость бензина.

Тимбукту — город на севере Мали, где находится ряд памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В перечень таких объектов включены, в частности, 3 мечети, главное медресе Тимбукту и 16 мавзолеев исламских святых. 14 из них были разрушены в 2012 году боевиками исламистского движения «Ансар ад-Дин» (также аффилировано с «Аль-Каидой»). Свои действия они объясняли искоренением культа святых, который можно приравнять к идолопоклонству, а лидер боевиков Абу Дардар обещал, что «ни одного мавзолея не останется в Тимбукту».

Восстановление святынь началось только в феврале 2013 года, после того как вооруженные группировки были вытеснены из города силами французских военных. Реставрацией занимались местные каменщики, работающие по заданию ЮНЕСКО. Завершить восстановительные работы удалось только в 2015 году.

Милена Костерева

Фотогалерея

Как в мире уничтожали памятники

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В 1914 году в Бельгии в ходе Первой мировой войны была уничтожена Палата суконщиков Ипра. Однако историческое здание удалось восстановить — реконструкция завершилась в 1967 году, и сегодня там можно увидеть камни старой палаты

В 1914 году в Бельгии в ходе Первой мировой войны была уничтожена Палата суконщиков Ипра. Однако историческое здание удалось восстановить — реконструкция завершилась в 1967 году, и сегодня там можно увидеть камни старой палаты

Фото: Marc Ryckaert / Wikipedia

6 декабря 1992 года мечеть Бабри, возведенная в XVI веке по приказу первого могольского императора, была уничтожена 150-тысячной толпой индуистских националистов. По их мнению, мусульмане осквернили место, построив на развалинах индуистского храма мечеть. Сейчас на этом участке ведутся раскопки

6 декабря 1992 года мечеть Бабри, возведенная в XVI веке по приказу первого могольского императора, была уничтожена 150-тысячной толпой индуистских националистов. По их мнению, мусульмане осквернили место, построив на развалинах индуистского храма мечеть. Сейчас на этом участке ведутся раскопки

Фото: Robert Nickelsberg / Contributor / Getty Images

В 1944 году, во время Второй мировой войны, был частично или полностью уничтожен ансамбль варшавского Старого города, в том числе Королевский замок, Уяздовский замок, Лазенковский дворец и другие здания. В 1950–1980-е годы объекты были восстановлены&lt;br> На фото: колонна Сигизмунда III на Замковой площади

В 1944 году, во время Второй мировой войны, был частично или полностью уничтожен ансамбль варшавского Старого города, в том числе Королевский замок, Уяздовский замок, Лазенковский дворец и другие здания. В 1950–1980-е годы объекты были восстановлены
На фото: колонна Сигизмунда III на Замковой площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Липатова  /  купить фото

В феврале 2001 года лидер талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) мулла Омар призвал уничтожать памятники доисламской культуры в Афганистане: «Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что неверно. Они должны быть разрушены, чтобы не стать объектом культа». В марте того же года две гигантские статуи Будды в Бамианской долине были уничтожены. Действия талибов были раскритикованы не только ЮНЕСКО, но и рядом мусульманских стран

В феврале 2001 года лидер талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) мулла Омар призвал уничтожать памятники доисламской культуры в Афганистане: «Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что неверно. Они должны быть разрушены, чтобы не стать объектом культа». В марте того же года две гигантские статуи Будды в Бамианской долине были уничтожены. Действия талибов были раскритикованы не только ЮНЕСКО, но и рядом мусульманских стран

Фото: Muzammil Pasha / Reuters

В 2011 году, в период восстания в Бахрейне, было уничтожено более 50 шиитских мечетей, гробниц и усыпальниц. В их числе оказалась 400-летняя мечеть шейха Мохаммеда аль-Барбаги, разрушенная бульдозерами. В ответ на критику правительство Бахрейна сообщило, что ломает «не мечети, а нелегально построенные сооружения». В январе 2012 года власти пообещали заново возвести 12 уничтоженных мечетей

В 2011 году, в период восстания в Бахрейне, было уничтожено более 50 шиитских мечетей, гробниц и усыпальниц. В их числе оказалась 400-летняя мечеть шейха Мохаммеда аль-Барбаги, разрушенная бульдозерами. В ответ на критику правительство Бахрейна сообщило, что ломает «не мечети, а нелегально построенные сооружения». В январе 2012 года власти пообещали заново возвести 12 уничтоженных мечетей

Фото: Lewa'a Alnasr / Wikipedia

В январе 2005 года Британский национальный музей сообщил, что американские и польские военные нанесли серьезный ущерб руинам Вавилона на территории Ирака. Например, часть кладки VII века до н. э. оказалась вырвана и разбросана, рельефные изображения драконов на воротах Иштар повреждены

В январе 2005 года Британский национальный музей сообщил, что американские и польские военные нанесли серьезный ущерб руинам Вавилона на территории Ирака. Например, часть кладки VII века до н. э. оказалась вырвана и разбросана, рельефные изображения драконов на воротах Иштар повреждены

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

В октябре 2011 года стало известно о пропаже 33 фрагментов ворот, а в феврале 2013 года — о похищении еще 400 из Музея Навуходоносора в Ираке

В октябре 2011 года стало известно о пропаже 33 фрагментов ворот, а в феврале 2013 года — о похищении еще 400 из Музея Навуходоносора в Ираке

Фото: Maya Alleruzzo / AP

В феврале 2006 года в Самарре боевиками, близкими к «Аль-Каиде» (организация признана террористической и запрещена в РФ), был взорван купол главной шиитской мечети Ирака Аль-Аскари, в которой, по преданию, похоронены потомки пророка Мухаммеда. В июле 2007 года в результате взрыва были повреждены часовая башня и два минарета

В феврале 2006 года в Самарре боевиками, близкими к «Аль-Каиде» (организация признана террористической и запрещена в РФ), был взорван купол главной шиитской мечети Ирака Аль-Аскари, в которой, по преданию, похоронены потомки пророка Мухаммеда. В июле 2007 года в результате взрыва были повреждены часовая башня и два минарета

Фото: Hadi Mizban / AP

В мае 2012 года боевики группировки «Ансар ад-Дин», аффилированной с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), начали уничтожение исламских святынь в городе Томбукту (Мали). Свои действия они объясняли искоренением культа святых, который можно приравнять к идолопоклонству, а лидер боевиков Абу Дардар обещал, что «ни одного мавзолея не останется в Томбукту». Более десяти мавзолеев было разрушено или разграблено, в том числе гробницы шейхов Сиди бен Амара, Абдулы Касима аль-Тауати и Сиди эль-Микки, а также мечеть Сиди Яхья. В феврале 2013 года началось восстановление святынь

В мае 2012 года боевики группировки «Ансар ад-Дин», аффилированной с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), начали уничтожение исламских святынь в городе Томбукту (Мали). Свои действия они объясняли искоренением культа святых, который можно приравнять к идолопоклонству, а лидер боевиков Абу Дардар обещал, что «ни одного мавзолея не останется в Томбукту». Более десяти мавзолеев было разрушено или разграблено, в том числе гробницы шейхов Сиди бен Амара, Абдулы Касима аль-Тауати и Сиди эль-Микки, а также мечеть Сиди Яхья. В феврале 2013 года началось восстановление святынь

Фото: Luc Gnago / Reuters

В мае 2013 года строительная компания D-Mar Construction снесла бульдозерами Нохмул — восьмиметровую пирамиду майя в Белизе. Лишь незначительный фрагмент был сохранен

В мае 2013 года строительная компания D-Mar Construction снесла бульдозерами Нохмул — восьмиметровую пирамиду майя в Белизе. Лишь незначительный фрагмент был сохранен

Фото: Jules Vasquez / 7NewBelize.com

Военные действия в Сирии и Ираке привели к уничтожению более сотни памятников культуры, а число поврежденных объектов превысило тысячу. Помимо разрушения процветает мародерство — культурные ценности разворовываются и сбываются на черном рынке. Так, в феврале 2015 года «Исламское государство» (запрещено в РФ) взорвало библиотеку Мосула, уничтожив до 10 тыс. книг, среди которых древние научные труды. Часть экспонатов была разрушена кувалдами&lt;br> На фото: библиотека Мосула до уничтожения

Военные действия в Сирии и Ираке привели к уничтожению более сотни памятников культуры, а число поврежденных объектов превысило тысячу. Помимо разрушения процветает мародерство — культурные ценности разворовываются и сбываются на черном рынке. Так, в феврале 2015 года «Исламское государство» (запрещено в РФ) взорвало библиотеку Мосула, уничтожив до 10 тыс. книг, среди которых древние научные труды. Часть экспонатов была разрушена кувалдами
На фото: библиотека Мосула до уничтожения

Фото: Bobby Yip / The British Museum

В марте 2015 года в Ираке ковшами бульдозеров боевиков разрушены руины города Нимруда — бывшей столицы Ассирии. В апреле 2016 года был уничтожен двухтысячелетний памятник архитектуры «Врата Бога» вблизи иракского Мосула — ворота в древний ассирийский город Ниневия&lt;br> На фото: статуи стражей ворот Нимруда

В марте 2015 года в Ираке ковшами бульдозеров боевиков разрушены руины города Нимруда — бывшей столицы Ассирии. В апреле 2016 года был уничтожен двухтысячелетний памятник архитектуры «Врата Бога» вблизи иракского Мосула — ворота в древний ассирийский город Ниневия
На фото: статуи стражей ворот Нимруда

Фото: Staff Sgt. JoAnn S. Makinano / U.S. Army / AP

В августе 2015 года боевики той же группировки приступили к разрушению памятников Пальмиры: были уничтожены античные храмы Бэла и Баал-Шамина, триумфальная арка, статуя льва Аллат, три погребальные башни, в том числе самая известная — башня Элахбела

В августе 2015 года боевики той же группировки приступили к разрушению памятников Пальмиры: были уничтожены античные храмы Бэла и Баал-Шамина, триумфальная арка, статуя льва Аллат, три погребальные башни, в том числе самая известная — башня Элахбела

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

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В 1914 году в Бельгии в ходе Первой мировой войны была уничтожена Палата суконщиков Ипра. Однако историческое здание удалось восстановить — реконструкция завершилась в 1967 году, и сегодня там можно увидеть камни старой палаты

Фото: Marc Ryckaert / Wikipedia

6 декабря 1992 года мечеть Бабри, возведенная в XVI веке по приказу первого могольского императора, была уничтожена 150-тысячной толпой индуистских националистов. По их мнению, мусульмане осквернили место, построив на развалинах индуистского храма мечеть. Сейчас на этом участке ведутся раскопки

Фото: Robert Nickelsberg / Contributor / Getty Images

В 1944 году, во время Второй мировой войны, был частично или полностью уничтожен ансамбль варшавского Старого города, в том числе Королевский замок, Уяздовский замок, Лазенковский дворец и другие здания. В 1950–1980-е годы объекты были восстановлены
На фото: колонна Сигизмунда III на Замковой площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Липатова  /  купить фото

В феврале 2001 года лидер талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) мулла Омар призвал уничтожать памятники доисламской культуры в Афганистане: «Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что неверно. Они должны быть разрушены, чтобы не стать объектом культа». В марте того же года две гигантские статуи Будды в Бамианской долине были уничтожены. Действия талибов были раскритикованы не только ЮНЕСКО, но и рядом мусульманских стран

Фото: Muzammil Pasha / Reuters

В 2011 году, в период восстания в Бахрейне, было уничтожено более 50 шиитских мечетей, гробниц и усыпальниц. В их числе оказалась 400-летняя мечеть шейха Мохаммеда аль-Барбаги, разрушенная бульдозерами. В ответ на критику правительство Бахрейна сообщило, что ломает «не мечети, а нелегально построенные сооружения». В январе 2012 года власти пообещали заново возвести 12 уничтоженных мечетей

Фото: Lewa'a Alnasr / Wikipedia

В январе 2005 года Британский национальный музей сообщил, что американские и польские военные нанесли серьезный ущерб руинам Вавилона на территории Ирака. Например, часть кладки VII века до н. э. оказалась вырвана и разбросана, рельефные изображения драконов на воротах Иштар повреждены

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

В октябре 2011 года стало известно о пропаже 33 фрагментов ворот, а в феврале 2013 года — о похищении еще 400 из Музея Навуходоносора в Ираке

Фото: Maya Alleruzzo / AP

В феврале 2006 года в Самарре боевиками, близкими к «Аль-Каиде» (организация признана террористической и запрещена в РФ), был взорван купол главной шиитской мечети Ирака Аль-Аскари, в которой, по преданию, похоронены потомки пророка Мухаммеда. В июле 2007 года в результате взрыва были повреждены часовая башня и два минарета

Фото: Hadi Mizban / AP

В мае 2012 года боевики группировки «Ансар ад-Дин», аффилированной с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), начали уничтожение исламских святынь в городе Томбукту (Мали). Свои действия они объясняли искоренением культа святых, который можно приравнять к идолопоклонству, а лидер боевиков Абу Дардар обещал, что «ни одного мавзолея не останется в Томбукту». Более десяти мавзолеев было разрушено или разграблено, в том числе гробницы шейхов Сиди бен Амара, Абдулы Касима аль-Тауати и Сиди эль-Микки, а также мечеть Сиди Яхья. В феврале 2013 года началось восстановление святынь

Фото: Luc Gnago / Reuters

В мае 2013 года строительная компания D-Mar Construction снесла бульдозерами Нохмул — восьмиметровую пирамиду майя в Белизе. Лишь незначительный фрагмент был сохранен

Фото: Jules Vasquez / 7NewBelize.com

Военные действия в Сирии и Ираке привели к уничтожению более сотни памятников культуры, а число поврежденных объектов превысило тысячу. Помимо разрушения процветает мародерство — культурные ценности разворовываются и сбываются на черном рынке. Так, в феврале 2015 года «Исламское государство» (запрещено в РФ) взорвало библиотеку Мосула, уничтожив до 10 тыс. книг, среди которых древние научные труды. Часть экспонатов была разрушена кувалдами
На фото: библиотека Мосула до уничтожения

Фото: Bobby Yip / The British Museum

В марте 2015 года в Ираке ковшами бульдозеров боевиков разрушены руины города Нимруда — бывшей столицы Ассирии. В апреле 2016 года был уничтожен двухтысячелетний памятник архитектуры «Врата Бога» вблизи иракского Мосула — ворота в древний ассирийский город Ниневия
На фото: статуи стражей ворот Нимруда

Фото: Staff Sgt. JoAnn S. Makinano / U.S. Army / AP

В августе 2015 года боевики той же группировки приступили к разрушению памятников Пальмиры: были уничтожены античные храмы Бэла и Баал-Шамина, триумфальная арка, статуя льва Аллат, три погребальные башни, в том числе самая известная — башня Элахбела

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

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