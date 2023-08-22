В Екатеринбурге 27 августа пройдет бесплатный концерт группы «Винтаж»

В Екатеринбурге 27 августа пройдет семейный фестиваль Summer Fest. На мероприятии выступит группа «Винтаж». Информация об этом появилась на сайте ТРЦ «Мега», на площадке которого и пройдет выступление.

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 20:00. Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Меги», точное время начала концерта будет известно позже. На мероприятии будет работать фуд-корт, фотозоны, маркет локальных брендов. Посетители смогут принять участие в мастер-классах и различных развлечениях.

Ранее группа «Винтаж» выступила в Преображенском парке Академического района. Концерт прошел в честь 300-летия города.

Напомним, в екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского 2 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Верный отличник». Ведущими мероприятия станут Ида Галич и Владимир Маркони. На фестивале выступят Мари Краймбрери, Валя Карнавал и Егор Шип, Ксения Куминова, Элона Миллер и Lyriq.

Полина Хабарова

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