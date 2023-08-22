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В ОЭЗ «Тольятти» вложат 350 млн рублей в производство железобетонных изделий

Утверждена заявка нового резидента особой экономической зоны «Тольятти». Она касается производства железобетонных изделий (ЖБИ). В проект планируется инвестировать более 350 млн руб. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Самарской области

«Проект планируется реализовать в два этапа. К строительству и запуску

предприятия новый резидент намерен приступить уже этой осенью»,— говорится в сообщении.

Одна из площадок будет находиться в пневмокаркасном ангаре. Одновременно с этим будет вестись строительство постоянного производственного корпуса.

Ранее стало известно о том, что в Тольятти вложат 200 млн руб. в производство автозапчастей. Планируется создание около ста рабочих мест.

Георгий Портнов

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