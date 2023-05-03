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Коммерсантъ FM
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В Тольятти вложат 200 млн рублей в производство автозапчастей

Одобрена заявка на инвестиционный проект производства автокомпонентов на территории Особой экономической зоны «Тольятти». Решение принял экспертный совет ОЭЗ. Об этом сообщает региональное правительство.

«Для Тольятти – это дополнительные 200 млн рублей инвестиций и около сотни новых квалифицированных рабочих мест»,– говорится в сообщении.

В настоящее время на территории ОЭЗ работают 13 предприятий. Создано более 2,5 тыс. рабочих мест. В ОЭЗ уже работают 13 заводов, открыто свыше 2,5 тысяч рабочих мест. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников поддержал строительство инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ ППТ «Тольятти».

Георгий Портнов

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