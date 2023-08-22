В Тольятти самовыдвиженец требует отменить регистрацию кандидата от ЕР на выборы в гордуму

Бывший депутат думы Тольятти, самовыдвиженец Борислав Гринблат подал заявление в суд об отмене регистрации своего оппонента по избирательному округу № 23, кандидата от Единой России Сергея Тетюшкина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ

Борислав Гринблат отметил, что единоросс не указал при своем выдвижении, что в отношении него в 2010 году возбуждалось уголовное дело, которое дошло до суда: «Он обвинялся по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 290, ч.1 ст. 285 УК РФ. В рамках данного процесса Тетюшкин свою вину признал и суд прекратил дело в связи с “примирением сторон”. Данную информацию кандидат Тетюшкин утаил при подаче документов на регистрацию, а значит по закону он должен быть лишен статуса зарегистрированного кандидата».

Комсомольский районный суд Тольятти рассмотрит заявление кандидата 24 августа.

В конце прошлой недели Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами провел проверку информации в соцсетях о судимости Сергея Тетюшкина. Штаб заключил, что он правомерно зарегистрирован кандидатом в депутаты: «Отсутствие судимости подтверждено справкой из ИЦ ГУ МВД России по Самарской области».

Ранее ТИК Комсомольского района Тольятти допустила бывшего депутата четырех созывов Борислава Гринблата к выборам в гордуму. Комиссия пересмотрела свое решение о признании недействительными всех представленных им 82 подписей жителей. Тогда Борислав Гринблат направлял возражение и заявлял, что в случае отказа в регистрации он готов к «радикальным мерам гражданского протеста», в частности к одиночному пикету. После этого из всех подписей признали недействительными только пять и его зарегистрировали на выборы.

Ани Айвазян