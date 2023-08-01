ТИК перепроверил подписи

ТИК Комсомольского района Тольятти допустила бывшего депутата четырех созывов Борислава Гринблата к выборам в гордуму. Комиссия пересмотрела свое решение о признании недействительными всех представленных им 82 подписей жителей. Тогда Борислав Гринблат направил возражение и заявил, что в случае отказа в регистрации он готов к «радикальным мерам гражданского протеста», в частности к одиночному пикету. После этого из всех подписей признали недействительными только пять и его зарегистрировали на выборы. По мнению наблюдателей, господину Гринблату, который ранее был известным политиком, в этот раз помогла общественная поддержка и внимание СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ

ТИК Комсомольского района Тольятти зарегистрировал самовыдвиженца Борислава Гринблата кандидатом на выборы депутатов городской думы восьмого созыва. Решение принято во вторник, 1 августа. Об этом «Ъ» сообщил господин ­Гринблат.

«Результат неожиданный. Считаю, что причина в широкой огласке. Это позволило донести информацию о неоднозначности ситуации. Первоначально все подписи были признаны недействительными. Сейчас признаны недействительными пять подписей. Тот минимум подписей (75), который я должен был предоставить по законодательству, признан действительным. Я благодарю людей, которые поддержали мое самовыдвижение»,— сказал Борислав Гринблат в беседе с «Ъ».

Ранее ТИК признал все собранные экс-депутатом подписи недействительными. Всего он предъявил в избирком 82 подписи, но собрал более 150-ти. Как рассказал «Ъ» Борислав Гринблат, подписи забраковали «по надуманным основаниям»: «К примеру, в подписных листах кандидат должен указать место работы и занимаемую должность либо род занятий. Я самозанятый, поэтому указал, что я физическое лицо, применяющее особый налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В ТИКе мне объяснили, что я должен был указать себя как «работающий физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“. Это просто надуманные основания, чтобы не регистрировать меня».

Также в ТИК указали, что экс-депутат не внес полные сведения о себе, не указав, что он временно неработающий. «Но по смыслу вносимых сведений род занятий вносится в случае, если гражданин не имеет основного места работы»,— возразил на это господин Гринблат.

Кроме того, члены рабочей группы ТИК указали на «неоговоренные исправления» в сведениях о кандидате. Речь идет о помарках на двух подписных листах, в частности в информации о дате выдачи паспорта. «Данная помарка не является исправлением и не препятствует однозначному толкованию даты выдачи паспорта сборщика»,— отметил экс-депутат в тексте возражения.

При этом есть положительное заключение экспертов УМВД о том, что все сведения внесены в подписные листы на законных основаниях. «Учитывая грубейшие нарушения законодательства по проверке подписных листов…, в том числе пренебрежение правом уточнить у кандидата сведения, читаемые неоднозначно, осуществление так называемой „предварительной проверки“ без уведомления кандидата и без его участия, считаю незаконными и не­обоснованными результаты проверки…»,— заявил после отказа ТИК Борислав Гринблат. За спором экс-депутата с ТИК следили местные СМИ.Позиция Борислава Гринблата получила общественную поддержку. В частности, господина Гринблата поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале: «В Тольятти ТИК отказывает в регистрации кандидатом в гордуму одному из экс-лидеров некогда известного движения „Декабрь“ Бориславу Гринблату. Основания — нелепейшие перестановки слов в формулировке рода занятий, полный бред. Но это реалии нынешнего Тольятти, избирком которого по сравнению с самарским всегда считался более честным».

Ранее Борислав Гринблат говорил, что в случае отказа в регистрации готов к «радикальным мерам гражданского протеста», в частности к одиночному пикету у здания ТИКа.

За последние годы в регионе не упоминались какие-либо подобные истории, когда ТИК менял свое решение по подписям кандидатов.

Борислав Гринблат выдвинулся на выборы как самовыдвиженец по избирательному округу № 23 (ОИК) в Комсомольском районе. По этому округу уже зарегистрировали представителя «Единой России» Сергея Тетюшкина и кандидата от ЛДПР Елену Фролову. По ОИК № 23 также выдвинулись Артем Исаков от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» и Михаил Шатохин от КПРФ. По ним решение о регистрации еще не принято. Сергей Тетюшкин является главным врачом Тольяттинской городской больницы № 4.

Борислав Гринблат работал депутатом думы Тольятти четырех созывов в 2000–2018 годах. В последнем созыве он избирался от «Единой России», до этого от «Справедливой России», был руководителем фракции в гордуме. В 2018 году господину Гринблату отказали в регистрации на выборы в гордуму седьмого созыва по округу № 11 из-за якобы недостоверных подписей в его поддержку. Тогда по этому округу победил кандидат от «Единой России» Виктор Казачков.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отмечает, что решение о регистрации неожиданное и может быть связано с тем, что кандидату удалось привлечь общественное внимание к ситуации, в том числе благодаря СМИ, соцсетям: «Я много видел циничных снятий по подписным листам. Меня было трудно удивить. Но его ситуация отдавала особым цинизмом, потому что кандидат предварительно получил разъяснение областного избиркома по поводу того, каким образом должен звучать его род занятий, а потом нижестоящая территориальная избирательная комиссия решила, что он указал информацию неправильно. Было очевидно, что сведения о кандидате были достоверными».

«Возможно, власть, взвесив электоральные возможности Борислава Гринблата, решила, что он не столь опасен, как предполагалось. Он был очень известным политиком, когда входил в движение „Декабрь“. Он может стать в данном округе протестной фигурой, который сможет консолидировать голоса протестного электората. Борислав Гринблат — человек известный и значимый, и его участие в избирательной кампании привлечет внимание к выборам, увеличит явку»,— рассуждает Михаил Матвеев.

Ани Айвазян