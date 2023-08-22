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«РостовАвтоДор» не смог оспорить штраф ФАС в 228 млн рублей за дорожный картель

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о назначении штрафа в размере 228 млн рублей донским компаниям ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» за картельный сговор на 1,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ФАС в Telegram-канале ведомства.

В апреле текущего года Арбитражный суд города Москвы также подтвердил законность взысканий с компаний, которые создали картель для поддержания цен на торгах по содержанию объектов дорожной сети Ростовской области и Калмыкии в 2017-2020 годах.

Как сообщалось ранее, в результате соглашения между компаниями была ограничена конкуренция в 53 закупочных процедурах. Торги проходили, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Анастасия Назарова

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