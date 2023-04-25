Две ростовские компании заплатят штрафы в 228 млн рублей за картельный сговор

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы в деле о создании дорожного картеля компаниями ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» на сумму 1,9 млрд руб. Компаниям предстоит выплатить штрафы в размере 228 млн руб., сообщает пресс-служба ФАС.

По данным правоохранителей, компании договорились не снижать цены при 53 закупках, в том числе, при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, ФАС выявила нарушение в апреле прошлого года. Компании вступали в сговор с 2017 по 2020 годы при участии в закупках на содержание дорог в Калмыкии и Ростовской области.

Анастасия Назарова