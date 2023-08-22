Энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» направили более 1 миллиарда рублей на реализацию ремонтной программы с начала 2023 года

В первом полугодии 2023 года специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» выполнили план ремонтной программы на 109 процентов. За отчетный период энергетики произвели ремонт 1 775 км линий электропередачи 0,4 кВ и выше, в том числе заменили 75 км провода, 1732 опоры, более 24,5 тыс. изоляторов, выполнили расчистку от растительности 720 гектаров просек воздушных линий электропередачи (ВЛ). Кроме того, отремонтировано 237 силовых трансформаторов, 588 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.



Фото: предоставлены пресс-службой филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго»

В числе ключевых мероприятий также ремонт линий электропередачи напряжением 35-110 кВ. Так, например, энергетики филиала «Челябэнерго» выполнили замену грозозащитного троса протяженностью 14 км на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Златоуст - Н. Златоуст 1,2», которая обеспечивает электроснабжение части города Златоуст. Аналогичные работы провели на ВЛ 110 кВ «Южноуральская – Казачья», ВЛ 110 кВ «Южноуральская ГРЭС – Южноуральская», что повысило надежность электроснабжения жителей и промышленных предприятий г. Южноуральск.

Для улучшения качества электроснабжения жителей Копейска выполнена замена изоляторов в объеме 960 шт. с установкой 120 птицезащитных устройств и заменой грозозащитного троса протяженностью 7,2 км на ВЛ 110 кВ «Исаково – Ю.Копи» с отпайками. В Чесменском районе Челябинской области выполнена замена 11 км грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ «Чесменская – Углицкая» и замена 860 изоляторов на ВЛ 110 кВ «Чесменская – Черноборская».

Подчеркнем, что при выполнении мероприятий ремонтной программы основное внимание уделяется надежности схем электроснабжения потребителей Челябинской области, в частности, ремонту линий электропередачи и оборудования подстанций, обеспечивающих электроснабжение социально-значимых потребителей региона: котельных, насосных станций, медицинских и образовательных учреждений и населения Челябинска, городов и поселков области.

До начала отопительного сезона планируется выполнить ремонт еще 1 000 км линий электропередачи 0,4 кВ и выше, в том числе выполнить замену 13 км провода, более 300 опор, более 4 тыс. изоляторов, выполнить расчистку 350 гектаров просек ВЛ, отремонтировать 56 силовых трансформаторов, 165 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Всего объем финансирования ремонтной программы филиала «Челябэнерго» на 2023 год составляет 1,7 млрд рублей, что на 295 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Реализация ремонтной программы «Челябэнерго» способствует решению задачи по обеспечению качества и надежности электроснабжения потребителей Челябинской области, бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса Южного Урала в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

Компания «Россети Урал» – дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Уральском ФО, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Территория обслуживания – свыше 442 000 км. Производственный потенциал компании «Россети Урал» состоит из 42,7 тыс. подстанций общей мощностью порядка 42,7 ГВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – более 165,8 тыс. км. В структуру «Россети Урал» входит 3 филиала, 2 дочерних общества, а также Учебный центр, осуществляющий дополнительную профессиональную подготовку специалистов электросетевого комплекса.

ОАО «МРСК Урала»