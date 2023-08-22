Единая подписка на видеосервисы поможет пермякам сэкономить на онлайн-кинотеатрах

МегаФон объединяет самые востребованные онлайн-кинотеатры в единую подписку «МегаКино». В нее войдут сразу четыре крупных видеосервиса – Start, Premier, «Иви» и «Окко». Пользователи смогут переключаться между этими платформами, находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.



МегаФон на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители все реже выбирают только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. На длительном горизонте 48% зрителей видеосервисов активно используют от двух до четырех приложений, и эта доля растет.

«Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса – Start, Premier, «Иви» и «Окко», тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырех платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся», – отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Единая подписка «МегаКино» стоит 299 рублей в месяц. С ней пользователи сэкономят 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе проекта «МегаКино» будет предложено наиболее активным пользователям видеосервисов, а в сентябре станет доступно всем абонентам МегаФона.

«Мы рады быть частью проекта «МегаКино», который позволяет зрителям выбрать еще один удобный способ подписки на любимый онлайн-кинотеатр. Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией. PREMIER обладает огромной библиотекой контента, которая ежемесячно обновляется как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами и сериалами. Поэтому мы уверены, что возможность подписки на PREMIER порадует пользователей «МегаКино», – подчеркнула директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра PREMIER Виктория Михно.

«START с интересом примет участие в пилоте проекта. Для нас это возможность дать миллионам пользователей МегаФона по всей стране доступ к нашему собственному контенту – это более 1350 часов оригинального контента, среди которых сериалы-лидеры по зрительским просмотрам: «Жить Жизнь», «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Два холма», – заявила руководитель по развитию партнерских программ START Александра Коваленко.