В Ростовской области произошел лесной пожар в Орловском районе на площади 125 га

Вечером 21 августа в Орловском районе Ростовской области начался пожар, охвативший 125 га леса. На площади 25 га наблюдается верховой пожар. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ликвидации возгорания были задействованы 162 человека и 51 единица техники. В число огнеборцев входят представители муниципалитета, донского минприроды, департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, МЧС. Планировалось, что утром 22 августа при необходимости группировка будет увеличена.

Пока новой информации о ситуации в Орловском районе не поступало.

Анастасия Назарова