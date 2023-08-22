Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на пост мэра Томска

В томской городской думе прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра. Согласно ее решению, сессии муниципального парламента будут представлены трое претендентов на этот пост.

В «финал» конкурса вышли Дмитрий Махиня, Александр Вульф и Игорь Ольховский. Всего конкурсная комиссия приняла заявления от восьми человек. Сессия гордумы назначена на 5 сентября. Для победы кандидат должен набрать не менее 25 голосов (две трети от списочного состава депутатов).

Как сообщал «Ъ-Сибирь», первый конкурс на пост мэра был признан несостоявшимся. На сессии гордумы 11 апреля 2023 года сняли свои кандидатуры оба претендента, отобранные конкурсной комиссией, – депутат законодательной думы Томской области Максим Лучшев и и. о. мэра Томска Михаил Ратнер. Во втором конкурсе ни один из них не участвовал.

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Валерий Лавский