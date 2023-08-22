В Краснодаре откроется «Табрис» нового формата

Открытие магазина с кафе «Табрис. Еда и кофе» состоится 23 августа в центре Краснодара на ул. Красной, 33.

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Новый магазин откроет свои двери в самом центре города, в здании 1957 года постройки. Интерьер магазина соответствует исторической части города: декоративные арки, акценты на зелени, детали интерьера, исполненные в золоте, – от освещения до продуктовых корзин. Интерьер в бежево-золотых оттенках не уступает экстерьеру здания в историческом центре.

«Табрис. Еда и кофе» отличается особенным форматом – большую часть магазина занимает кафе и ассортименте готовых блюд с напитками: паста, пицца, блюда японской кухни, выпечка, торты, кофе, чай, лимонады, смузи. Попробовать все разнообразие блюд можно будет на месте с достаточным количеством посадочных мест, поэтому новый «Табрис. Еда и кофе» подойдет как для деловых встреч и обедов в будни, так и для отдыха в компании в выходные дни.

Также в новом магазине присутствует тщательно отобранная коллекция товаров под разные случаи – от снеков и бакалеи до стеллажей с напитками и свежими фруктами.

В день открытия в новом магазине будет действовать акция «Счастливый чек», двойные бонусы за покупки по карте «Табрис Бонус», а также особенная праздничная атмосфера с живой музыкой в вечернее время с 17:00 до 21:00.

Кстати Новый магазин на ул. Красной, 33 уже семнадцатый на счету у торговой сети «Табрис» и тринадцатый в рамках Краснодара. За 25-летнюю историю торговая сеть также успела открыть супермаркеты в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Сочи. «Табрис» предлагает жителям Краснодарского края готовые блюда, торты, пирожные, горячие и холодные напитки собственного производства, дружелюбный сервис, большой ассортимент уникальных товаров, кубанскую продукцию от местных поставщиков, а также возможность попробовать купленные блюда в локальном кафе «Место, где есть».

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