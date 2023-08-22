Банк «Центр-инвест» взял под контроль углеродный след агрокредитов

С июля 2023 года банк «Центр-инвест» приступил к расчету углеродного следа для всех кредитов агробизнеса. За 1,5 месяца с момента запуска методологии банк оценил выбросы по 53 кредитам на сумму 397,4 млн рублей.

Углеродный след — это общее количество выбросов парниковых газов, возникающих в результате деятельности человека, выраженное в эквиваленте диоксида углерода (CO). Снижение углеродного следа является одной из важных задач современного общества и частью стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года.

Внедрение расчета углеродного следа кредитов сельскохозяйственной отрасли — это важный шаг банка «Центр-инвест» к оценке своего углеродного влияния. Доля агробизнеса составляет более 54% в корпоративном кредитном портфеле банка. Методология разработана специалистами банка и учитывает множество параметров: от вида культур и животных до расходов на их содержание и погектарных затрат на каждую с/х культуру. Кроме этого, банк использует статистические данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, а также учитывает региональный аспект и используемый способ обработки почвы. Так, например, технология no-till (нулевая обработка) позволяет сократить выбросы углекислого газа и считается более экологичной. Доля полей клиентов банка, обрабатываемых по нулевой технологии, составила 7,6%.

Банк «Центр-инвест» реализует на практике принципы ответственного финансирования. С 2005 года в рамках программы кредитования проектов энергоэффективности банк сократил выбросы углекислого газа на 259 тыс. тонн. В 2020 году выпустил первые банковские зеленые облигации для финансирования зеленых проектов, которые способствовали сокращению выбросов CO на 11 тыс. тонн. С 2021 года банк приобретает и сам производит зеленую энергию с помощью солнечных батарей, что составляет 40% энергопотребления банка. В 2022 году «Центр-инвест» реализовал программу кредитования «Зеленая ипотека», которая позволяет клиентам банка приобретать недвижимость с классом энергетической эффективности А и выше по льготным ставкам, а с 2023 года банк внедрил расчет углеродного следа ипотеки.

Также банк «Центр-инвест» выпускает цифровой банковский ESG-журнал «Зеленый вектор», позволяющий качественно интегрировать зеленые продукты банка и продвигающий тему осознанного и экологичного потребления.

Банк «Центр-инвест» продолжает работу по разработке и внедрению методологии подсчета углеродного следа для достижения углеродной нейтральности и построения зеленой экономики.

ПАО КБ «Центр-инвест»