Открылась вакансия председателя шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии ряда вакантных должностей. Среди них оказался пост председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Об этом сообщается на сайте ВККС РФ.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Согласно данным на сайте контрольного органа, также открыты вакансии 15 судей Первого кассационного суда общей юрисдикции. В связи с этим начат прием заявлений и документов от претендентов на указанные посты.
Это можно сделать с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00 и в пятницу – с 10:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45 (MSK+1) по адресу: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 105. Заявки принимаются до 21 сентября текущего года включительно. После этого срока прием документов окончен.
Прежний глава Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов лишился поста в конце апреля текущего года. Соответствующее решение приняла комиссия ВККС приняла решение об отставке.
Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Экс-глава суда пожаловался на ВККС».