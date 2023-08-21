В Челябинске прокуратура проверяет лагерь, где заболели несколько детей

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в детском оздоровительном лагере «Уральская березка» по информации о заболевании детей. Несколько отдыхающих попали в больницу, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По данным СМИ, как минимум два ребенка, отдыхавших в челябинском лагере, были госпитализированы. Среди симптомов – рвота, понос, общая слабость.

«Организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также причин и условий, способствовавших заболеваю несовершеннолетних»,– говорится в сообщении.

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