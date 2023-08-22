В Хакасии прокурор запросил срок для главреда издания «Новый фокус» по делу о фейках об армии

В Абакане (Хакасия) начались судебные прения по уголовному делу в отношении главреда интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его обвиняют по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверной ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). Прокурор запросил для него шесть лет колонии с запретом на занятие журналистикой в течение трех лет, сообщила «Ъ-Сибирь» его адвокат Елена Илюшенко. Завтра, 23 августа, в прениях выступит сторона защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Афанасьев

Фото: vk.com / afanasiev19 Михаил Афанасьев

Фото: vk.com / afanasiev19

Господина Афанасьева задержали в апреле 2022 года, ему несколько раз продлевали арест. По версии следствия, главред «Нового фокуса» опубликовал на сайте издания, а также в администрируемых им мессенджере и соцсетях заметку с ложной информацией об участии сотрудников республиканского управления Росгвардии в военной операции на Украине. Михаил Афанасьев вину не признает и утверждает, что при подготовке материала опирался на проверенные источники.

Лаура Кеффер