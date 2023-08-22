В Хакасии прокурор запросил 6 лет колонии для главреда по делу о фейках об армии

В Абакане (Республика Хакасия) начались судебные прения по уголовному делу главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Как рассказала «Ъ-Сибирь» его адвокат Елена Илюшенко, прокурор потребовал назначить ее подзащитному шесть лет заключения с запретом на занятие журналистикой в течение трех лет. Завтра, 23 августа, в прениях выступит сторона защиты. Напомним, Михаил Афанасьев вину не признает. Он утверждает, что при подготовке материала опирался на проверенные источники информации.

Как писал «Ъ-Сибирь», Михаила Афанасьева задержали в апреле 2022 года и предъявили обвинение по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверной ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). По данным СКР, главред разместил на сайте издания, а также в администрируемых им мессенджере и соцсетях заметку с ложной информацией об участии сотрудников республиканского управления Росгвардии в специальной военной операции на Украине.

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Илья Николаев