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Коммерсантъ FM
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Власти Кривого Рога сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

В Кривом Роге на Украине в результате ракетной атаки повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил мэр города Александр Вилкул. По его словам, также повреждения получили более 20 частных домов. Пострадал один мужчина 1953 года, от госпитализации он отказался.

Частично обесточено несколько улиц и линий электротранспорта. «Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас производится перезапуск электричества»,— написал господин Вилкул в Telegram. Минобороны России об ударах на этом направлении не сообщало.

Лаура Кеффер

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