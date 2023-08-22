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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор объяснил сбой в Telegram проблемами в дата-центре в Европе

Сбой в Telegram произошел из-за работы его европейского дата-центра, сообщил Роскомнадзор «Интерфаксу». Другие детали не приводятся.

Глобальный сбой произошел вечером 21 августа. Он длился примерно два часа. Проблемы наблюдались в России, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, на Украине и в других странах. В РФ жалобы приходили из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Самары и других городов. «МегаФон» подтвердил «Ъ», что зафиксировал кратковременный сбой в работе Telegram. Tele2 не фиксировал проблем.

Леонид Уварчев

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