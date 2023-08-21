На питание школьников в Петербурге в 2024 году выделят 7,6 млрд рублей

В 2024 году на питание учеников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга будет выделено в общей сложности 7,6 млрд рублей. Порядка 6,4 млрд рублей поступят из городского бюджета, а 1,2 млрд составят средства федеральной субсидии. Такие цифры были озвучены по итогам рабочего совещания в Смольном 21 августа, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

При этом цена на комплексные обеды с 1 января для учащихся младших классов повысится на 3,1%, а для средних и старших классов — на 3,3%. Как пояснили в Смольном, расходы увеличатся из-за инфляции и роста цен на основные продукты питания.

Напомним, что бесплатные завтраки полагаются всем ученикам 1-4 классов. В 5 – 11 классах право на бесплатное питание имеют дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, ученики спортивных и кадетских классов, а также дети участников СВО. В 2023/2024 учебном году бесплатное питание в Петербурге получат более 56% школьников и 26% учащихся средних профучреждений.

Ранее «Ъ-СПб» уже писал о планируемом повышении стоимости школьного горячего питания в Петербурга.

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